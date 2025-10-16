"Газпром нефть" опровергла информацию о новом акционере в Салымском проекте

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что якобы одним из акционеров проекта стал бизнесмен Геннадий Тимченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Информация о появлении нового акционера в Салымском проекте не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что якобы одним из акционеров проекта (участников которого в прошлом был британский Shell) стал бизнесмен Геннадий Тимченко.