Дюков: мораторий на обнуление демпфера стабилизирует топливный рынок

Компания поддерживает решение ввести мораторий, сообщил ее глава

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" поддерживает решение ввести мораторий на обнуление топливного демпфера, поскольку это будет способствовать стабилизации топливного рынка. Об этом журналистам сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы были одним из инициаторов обращения в правительство по поводу моратория на обнуление топливного демпфера. Поэтому, безусловно, поддерживаем принятое решение и считаем, что оно способствует стабилизации топливного рынка", - сказал он.