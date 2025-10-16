"Газпром нефть" создаст технологии для выхода на более глубокие пласты

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков уточнил, что тут речь идет уже о больших глубинах, о более сложных геологических условиях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена создать технологии для выхода на более глубокие пласты ачимовской и тюменской свиты. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы подписали сегодня с Минэнерго соглашение о развитии технологий по направлению бурения и добычи. Эти технологии нужны для вовлечения в разработку новых категорий трудноизвлекаемых запасов, в том числе для дальнейшего освоения ачимовской и тюменской свиты", - сказал он.

Дюков уточнил, что тут речь идет уже о больших глубинах, о более сложных геологических условиях. "Это практически полное отсутствие проницаемости пластов, это аномально высокое давление. Чтобы добыча из таких пластов была рентабельной, нужны новые технологии, новые материалы, новое оборудование, новое ПО, которых сейчас просто нет в мире. Над их созданием мы и будем работать", - добавил он.