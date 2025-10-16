"Газпром нефть" не исключает небольшого профицита на рынке нефти в IV квартале
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" не исключает возможности возникновения небольшого профицита нефти на мировом рынке в IV квартале, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если и будет профицит в IV квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв", - сказал он.
"Мы готовы к любому развитию событий. Мы разные цены видели: и высокие, и низкие. Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - добавил Дюков.