"Газпром нефть" не исключает небольшого профицита на рынке нефти в IV квартале

Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" не исключает возможности возникновения небольшого профицита нефти на мировом рынке в IV квартале, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если и будет профицит в IV квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв", - сказал он.

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы разные цены видели: и высокие, и низкие. Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - добавил Дюков.