Рынок акций РФ ускорил рост по итогам разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе вечерней торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне сообщений об итогах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным на 20:10 мск, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 3,18%, до 2 626,28 пункта. К 20:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 671,54 пункта (+4,96%).

По состоянию на 20:29 мск, индекс Мосбиржи рос на 6,22%, до 2 703,5 пунктов, превысив 2 700 пунктов впервые с 29 сентября 2025 года. К 20:38 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 692,99 пунктов (+5,81%).