Индекс Мосбиржи превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября

К 20:38 мск индекс Мосбиржи составлял 2 692,99 пунктов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии демонстрировал рост более чем на 6% и превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне подробностей по итогу телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По данным на 20:29 мск, индекс Мосбиржи рос на 6,22%, до 2 703,5 пунктов. К 20:38 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 692,99 пунктов (+5,81%).