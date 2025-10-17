Миллер счел интересной тенденцию роста энергопотребления из-за развития ИИ

Глава "Газпрома" обратил внимание, что тема искусственного интеллекта звучала несколько раз у выступающих на пленарном заседании Российской энергетической недели

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тенденция к повышению энергопотребления в мире и, в частности, газопотребления по мере развития искусственного интеллекта и связанных с ним центров обработки данных (ЦОД) является очень интересной. Об этом заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Я вам хочу сказать, сегодня мне пленарное заседание понравилась, потому что вот эта тема [искусственного интеллекта], она звучала несколько раз у некоторых выступающих. Звучали слова в отношении роста энергопотребления. Это очень интересная тенденция", - сказал он.

Миллер напомнил о своих словах, произнесенных на Петербургском международном газовом форуме в начале октября, касательно возросшей роли газа в суточном потреблении. "Если вы помните мои выступления, я говорил о том, что мы фиксируем одну и ту же температуру в развитой экономике, не только в российской, и смотрим динамику, какие изменения происходят при одной и той же температуре? И, в частности, по газопотреблению, и, в частности, по росту энергопотребления", - отметил он.

"Что происходит? Происходит рост удельного энергопотребления на градус температуры. Через температуру мы видим динамику роста энергопотребления. И это абсолютно объективная вещь. Она зафиксирована на один и тот же уровень. Мы видим, какой прирост на изменение на один градус", - добавил глава "Газпрома".

Ранее Миллер заявлял, что альтернативы искусственному интеллекту в настоящее время нет, а он требует все больше энергии. Чем мощнее ЦОД, чем мощнее искусственный интеллект, тем больше требуется энергии. При этом он отметил, что те страны, которым не хватит энергии для питания ЦОД, останутся "на задворках истории".

Кроме того, "Газпром" на Газовом форуме в Санкт-Петербурге заключил соглашение о сотрудничестве с компанией "Крипто энерджи". Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по развертыванию ЦОД на производственных объектах "Газпрома". Это даст газовому холдингу дополнительную эффективность эксплуатации производственных мощностей. Энергообеспечение ЦОД планируется обеспечивать за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд "Газпрома" или использования низконапорного газа выработанных месторождений.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.