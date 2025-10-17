Кузбасское предприятие запустит производство тяжелых ратраков

Предусмотрено использование только российских комплектующих

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Первый машиностроительный завод", получившая статус резидента Кузбасского технопарка и Фонда "Сколково", планирует зимой испытать опытный снежный тягач (ратрак), который используется для подготовки трасс на горнолыжных курортах. Предусмотрено использование только российских комплектующих, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в связи с большим количеством курортов необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках.

"В настоящее время завод переходит к сборке тяжелых машин. Потребителями таких ратраков являются основные курорты Кузбасса и других регионов. Зимой планируется испытать опытную машину на снегу. Предприятие разрабатывает тяжелые ратраки, способные работать в сложных условиях, например, на курорте "Шерегеш". Это позволит заместить иностранную технику и обеспечить отечественные горнолыжные комплексы надежным оборудованием, что соответствует задачам по импортозамещению и развитию туризма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое направление в работе завода является примером успешной диверсификации кузбасского машиностроения. Так, при создании ратраков использовался инженерный опыт в создании горно-шахтного оборудования. Продукция компании была представлена на Форуме туристических территорий в Москве, где были выстроены партнерские связи с заинтересованными регионами и заводами, производящими комплектующие. В результате на заводе будут проводить полный цикл производства от разработки до сервисного обслуживания.

"Среди преимуществ кузбасских ратраков эксперты называют систему полуавтоматического беспилотного управления с использованием спутниковой навигации; интеллектуальную систему анализа снежного покрова и автоматического контроля качества склона; адаптивное управление мощностью, автоматически регулирующее нагрузку в зависимости от уклона; унифицированную гусеничную платформу, совместимую с техникой ведущих мировых производителей; автоматизированные системы 3D-картографирования и GPS-нивелирования трасс. Важно, что конструкция из морозостойкой стали, адаптированная к экстремальным температурам до минус 40 градусов Цельсия", - добавили в правительстве.

Ранее Кемеровская область победила в номинации "Лучший горнолыжный регион" общероссийской премии Ski Business Award 2025. В регионе расположен 21 горнолыжный комплекс. Главным горнолыжным курортом области является "Шерегеш", развитие которого включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.