Миллер: финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно

Компания финансирует затраты за счет своего операционного денежного потока, заявил ее глава

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром" финансирует затраты за счет своего операционного денежного потока, финансовое положение компании стабильно и надежно. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы свои затраты, в большинстве своем, конечно же у нас есть какая-то программа заимствования, так работают вообще все компании в мире, мы финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", - сказал он.

Ранее замглавы холдинга Фамил Садыгов сообщил, что за девять месяцев 2025 года показатель EBITDA группы "Газпром" вырос на 37% и превысил 2,1 трлн руб. Существенную роль в этом росте сыграл газовый бизнес "Газпрома". При этом "Газпром" не допустил прироста задолженности за девять месяцев, а при возможности свободный денежный поток направляет на погашение долга.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров компании, по итогам I полугодия 2025 года составила 983 млрд руб. по сравнению с 1,04 трлн руб. годом ранее. Выручка холдинга составила 4,99 трлн руб., показав снижение на 2%.

В 2024 году "Газпром" получил чистую прибыль в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год.