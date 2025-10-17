Трамп заявил, что США самим нужны Tomahawk
Редакция сайта ТАСС
18:25
обновлено 18:27
ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.
В начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трампу был задан вопрос о том, что будут делать США, если в случае поставок Украине Tomahawk его страна окажется в состоянии конфликта и ей понадобятся упомянутые ракеты.
"Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали", - заявил американский лидер.