Трамп заявил, что США самим нужны Tomahawk

Американский лидер отметил, что страна много дала Украине

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.

В начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трампу был задан вопрос о том, что будут делать США, если в случае поставок Украине Tomahawk его страна окажется в состоянии конфликта и ей понадобятся упомянутые ракеты.

"Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали", - заявил американский лидер.