Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на Tomahawk

Глава киевского режим также провел встречи с представителями американских оборонных предприятий

Редакция сайта ТАСС

Крылатая ракета Tomahawk © Mark Wilson/ Getty Images

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский во время беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил американцам украинские дроны в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи дронов. Они используются вместе с такими ракетами. Украина имеет тысячи беспилотников, но у нас нет Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты, но они могут иметь наши беспилотники, - сказал Зеленский. - Мы предлагаем сделку США. Мы даем им дроны, а они нам - Tomahawk и другое вооружение".

Зеленский 16 октября прилетел в США. Он задолго до беседы с американским лидером провел встречи с представителями американских оборонных предприятий, в частности Lockheed Martin, Raytheon, которая производит системы Patriot. Встреча с Трампом началась с опозданием приблизительно на полчаса.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.