Дмитриев: обсуждения по соединяющему США и Россию туннелю начались

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами ранее заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за восемь лет

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Обсуждения по туннелю, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Обсуждение туннеля [между Россией и США| начинается", - написал он в X.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый туннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. Ранее Дмитриев заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд. По его словам, туннель, проходящий через железную дорогу и грузовой транспорт, открывает путь для совместной разработки ресурсов. Дмитриев отмечал, что россйиско-американские проекты создают рабочие места и стимулируют экономику.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает интересным проект строительства туннеля под Беринговым проливом, позволяющий соединить при помощи железнодорожного транспорта Россию и США.