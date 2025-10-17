Трамп назвал интересным проект тоннеля под Беринговым проливом

Президент США заявил, что над проектом стоит подумать

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает интересным проект строительства тоннеля под Беринговым проливом, позволяющий соединить при помощи железнодорожного транспорта Россию и США. Глава вашингтонской администрации сообщил об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"Это интересный [проект]. Нам нужно подумать об этом", - сказал американский лидер.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый тоннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.