Минэнерго Казахстана: завод в Оренбурге приостановил прием газа из-за атаки БПЛА

Предприятие временно не принимает сырой газ с месторождения Карачаганак

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана заявило, что после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие в Оренбургской области РФ приостановлен прием газа для переработки с крупного месторождения Карачаганак в республике.

В ведомстве сослались на информацию ПАО "Газпром" об аварийной ситуации на Оренбургском газоперерабатывающем заводе 19 октября, которая произошла из-за атаки БПЛА. В связи с этим предприятие приостановило прием сырого газа с месторождения Карачаганак. "Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минэнерго Казахстана.

В министерстве отметили, что газоснабжение потребителей на территории Казахстана не нарушено. Представители Минэнерго республики взаимодействуют с российской стороной и операторами месторождения и держат ситуацию на контроле.

19 октября глава Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие, в результате чего пострадала инфраструктура газозавода. По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы, среди сотрудников предприятия никто не пострадал.