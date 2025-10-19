В Max опровергли информацию об утечке данных из мессенджера

Данные пользователей надежно защищены, сообщили в пресс-службе платформы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Информация об утечке базы данных пользователей национального мессенджера Max является фейковой, данные пользователей надежно защищены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"В Мax категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надежно защищены", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что эксперты Центра безопасности платформы изучили публикацию и приведенная компиляция данных не имеет никакого отношения к Max, авторы фейка ссылаются на доступ к программногому обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал.

Ранее стало известно, что в даркнете выставили на продажу якобы базу данных пользователей Max. Продавец утверждает, что в его распоряжении находится более 46,2 млн записей.