Правда ли, что MAX неудобный и его не любят зумеры?

Собрали несколько частых упреков в адрес национального мессенджера МАХ — и разъясняем, что из этого правда (и почему так), а что нет

Разработчики MAX не предусмотрели...

...возможность переноса данных из мессенджеров Telegram и WhatsApp

Действительно, такой опции нет — она потребует доработок на стороне Telegram и WhatsApp.

Иконка MAX — это переделанный значок китайского WeChat...

...сам он — переделка ранее созданного мессенджера "ТамТам", и вообще все оформление скопировано у других сервисов. Ничего своего.

Интерфейс мессенджера разрабатывали на основе предпочтений пользователей, все элементы тестировали на фокус-группе. Кроме того, MАХ учитывает опыт создания всех существующих мессенджеров VK.

И если какие-то визуальные элементы схожи — это обусловлено необходимостью сохранения положительного пользовательского опыта.

Но MAX — самостоятельный отдельный продукт с собственной выделенной командой разработки

МАХ — национальный мессенджер...

...Почему же в нем есть стикеры со словами на английском языке?

Потому что английский язык — это лингва франка: на нем систематически общаются люди, чьими родными языками являются какие-либо другие. В МАХ нет ограничений на использование английского: ведь это — международный язык общения.

MAX можно зарегистрировать только на российскую или белорусскую SIM-карту...

...это ограничивает доступ иностранцев к нему

Да, но на то есть причины: использование иностранных SIM-карт создает критические риски применения МАХ (и иных мессенджеров) в противоправных целях. Ведь это существенно ограничивает возможности для противодействия со стороны компетентных органов. Многие мошенники используют именно иностранные "симки".

Но разработчики планируют сделать возможной регистрацию учетной записи с иностранной SIM-карты.

В MAX доступны только звонки, сообщения и подписки на каналы...

...А ведь были громкие заявления о создании цифровой экосистемы с множеством сервисов…

Просто не все сразу. Max уже успешно протестировал оборудование для подключения к "Госуслугам" и будет интегрирован с ними и иными цифровыми сервисами. Это предусматривает федеральный закон "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

MAX самостоятельно активирует веб-камеру...

...каждые 5-10 минут

Об этом сообщали отдельные пользователи. Вероятно, на самом деле такое "поведение" было связано с некорректной работой антивируса.

Также появлялись сообщения, что МАХ в целом работает нестабильно и дает сбои еще на этапе загрузки. Но с 1 сентября мессенджер обязаны предустанавливать на всех новых гаджетах, а скачать его можно через RuStore, который теперь тоже обязателен да предустановки. Данных о каких-то сложностях на этом этапе нет.

"Зумеры" и "альфа" не любят MAX...

...даже развернули против него кампанию в TikTok

Есть ли реальное неприятие мессенджера со стороны людей 1995-2010 (зумеры) и 2010 и позже (альфа) годов рождения? Анализ показал: большинство постов были похожи, а то и копировали друг друга, словно создавались по одной методичке. Так что информационная кампания против МАХ похожа на искусственную.