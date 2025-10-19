В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

С 20 октября на территории республики будут работать 130 автозаправочных станций

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым приняли решение об увеличении до 30 литров выдачи в одни руки в сутки бензина на АЗС с 20 октября. Топливо на них будет в свободной продаже, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Ранее власти Республики Крым решили ограничить продажу бензина до 20 литров в одни руки.

"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - говорится в его Telegram-канале.

По его словам, актуальные адреса АЗС опубликуют на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики региона.

Глава республики Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.