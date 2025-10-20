В Пулково задержали рейсы в Египет и Баку

Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов в 04:46 мск после временного закрытия из-за аварийной посадки самолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два рейса в Шарм-Эш-Шейх и Баку задержаны, следует из данных, размещенных на онлайн-табло аэропорта.

Согласно сведениям на табло, самолет в Египет авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был отправиться в 07:40 мск. По состоянию на 08:30 мск, вылет ожидается в 08:50. Рейс в Баку авиакомпании AZAL отправится, согласно табло, в 08:50, тогда как по расписанию должен был в 08:20.

Как сообщала пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом, он возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку в 04:46 мск после временного закрытия из-за аварийной посадки самолета.