Статья
Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково
Редакция сайта ТАСС
02:30
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся в Баку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково, где он сел по техническим причинам, из находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Из-за происшествия авиагавань приостанавливала прием и отправление рейсов, но уже возобновила работу.
ТАСС собрал основное, что известно об авиаинциденте.
Что произошло с самолетом
- Первоначально сервис Flightradar сообщил о кружившем над территорией Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевшем из Петербурга.
- Позднее в службах аэропорта Пулково ТАСС сообщили, что лайнер запросил немедленный возврат в пункт вылета по техническим причинам.
- В 03:40 мск борт благополучно приземлился в авиагавани, однако при этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе аэропорта
Последствия
- При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в аэропорту.
- Из-за случившегося авиагавань временно прекращала прием и отправление самолетов, но уже возобновила работу.
- Как сообщили в службах аэропорта Пулково, новый рейс из Санкт-Петербурга в Баку назначен на 08:20 мск.