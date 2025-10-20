Реклама на ТАСС
Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково

Редакция сайта ТАСС
02:30

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге

© Руслан Шамуков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся в Баку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково, где он сел по техническим причинам, из находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Из-за происшествия авиагавань приостанавливала прием и отправление рейсов, но уже возобновила работу.

ТАСС собрал основное, что известно об авиаинциденте.

Что произошло с самолетом

  • Первоначально сервис Flightradar сообщил о кружившем над территорией Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевшем из Петербурга.
  • Позднее в службах аэропорта Пулково ТАСС сообщили, что лайнер запросил немедленный возврат в пункт вылета по техническим причинам.
  • В 03:40 мск борт благополучно приземлился в авиагавани, однако при этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе аэропорта

Последствия

  • При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в аэропорту.
  • Из-за случившегося авиагавань временно прекращала прием и отправление самолетов, но уже возобновила работу.
  • Как сообщили в службах аэропорта Пулково, новый рейс из Санкт-Петербурга в Баку назначен на 08:20 мск.
 
