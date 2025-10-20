Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулково
03:38
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулково", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пассажиры аварийного рейса находятся в зале ожидания Пулково.