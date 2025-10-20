Пулково не принимает рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета
01:47
обновлено 01:56
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Воздушная гавань Санкт-Петербурга временно не принимает и не отправляет самолеты из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета, направлявшегося в Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с выкатом самолета за пределы взлетно-пасадочной полосы. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.