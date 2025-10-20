В СК назвали предварительную причину аварийной посадки самолета в Пулкове
Редакция сайта ТАСС
04:41
обновлено 04:46
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Неисправность шасси, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Санкт-Петербург - Баку в аэропорту Пулково.
Читайте также
Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково
Об этом сообщает официальный канал Западного МСУТ СК России.
"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность - при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", - говорится в сообщении.