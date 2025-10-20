Реклама на ТАСС
В СК назвали предварительную причину аварийной посадки самолета в Пулкове

Как сообщили в Западном МСУТ СК России, при взлете не убралась стойка шасси
04:41
обновлено 04:46

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Неисправность шасси, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Санкт-Петербург - Баку в аэропорту Пулково. 

Об этом сообщает официальный канал Западного МСУТ СК России.

"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность - при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", - говорится в сообщении. 

