Вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку самолет возвращается обратно

Воздушное судно запросило возврат по техническим причинам

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, возвращается в аэропорт отправления по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в службах аэропорта Пулково.

"Воздушное судно Airbus A320 Azal после вылета в Баку запросило немедленный возврат в Пулково по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что новый рейс по данному маршруту будет выполнен в 08:20.

Ранее сообщалось, что согласно данным Flightradar, самолет сделал несколько кругов над территорией Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга.