Пассажиры аварийного рейса Санкт-Петербург - Баку вылетели в пункт назначения

Был задействован резервный борт

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Баку, который ночью аварийно сел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В 09:43 мск пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", - говорится в сообщении.