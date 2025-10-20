Выкатившийся за пределы ВПП в Пулкове самолет отбуксировали на стоянку

Аэропорт работает штатно

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Пулково, отбуксирован на стоянку. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе аэропорта.

Читайте также

Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково

"Самолет отбуксирован и сейчас стоит на стоянке. Аэропорт работает штатно", - сообщили в пресс-службе.