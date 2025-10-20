Экстренно севший в Минводах самолет вылетел в Тель-Авив

Борт ранее по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Минеральные Воды - Тель-Авив вылетели в пункт назначения из аэропорта Минвод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры вылетели сегодня утром в Тель-Авив", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе южной транспортной прокуратуры сообщили, что самолет, следовавший из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.