Экстренно севший в Минводах самолет вылетел в Тель-Авив
Редакция сайта ТАСС
09:36
ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Минеральные Воды - Тель-Авив вылетели в пункт назначения из аэропорта Минвод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Пассажиры вылетели сегодня утром в Тель-Авив", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе южной транспортной прокуратуры сообщили, что самолет, следовавший из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.