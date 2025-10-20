Миллер: Россия будет быстро внедрять ИИ благодаря огромным запасам газа

Запасы "Газпрома" по газу составляют 35,1 трлн куб. м, отметил глава компании

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия может и будет быстро продвигаться в области внедрения искусственного интеллекта благодаря своим ресурсам, в том числе газовым, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"У "Газпрома" уже сегодня месторождения, которые мы эксплуатируем и будем эксплуатировать до середины следующего века. Поэтому Россия может не только позволить себе строительство ЦОДов, Россия не только себе может позволить быстрое, эффективное продвижение в области искусственного интеллекта - она это сделает, она сделает это быстро", -сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы компании, Европа проиграла войну против первичных энергоресурсов, начатую после 2015 года. "Газпром" не дремал, и уже более 20 лет имеет коэффициент прироста своих запасов больше 1, прирост объема запасов больше объемов добычи. Сейчас запасы "Газпрома" по газу составляют 35,1 трлн куб. м газа", - сказал Миллер. При этом он добавил, что перспективы российский Арктики составляют 87 трлн куб. м газа.

Внедрение искусственного интеллекта приведет к росту потребления электроэнергии ведущими экономическими центрами мира в два - три раза, считает Миллер. "Потребности таковы просматриваются, что это фактически удвоение, утроение электропотребления ведущих экономических центров. Могут ли все экономические центры, ныне существующие, пока себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет. Если ответ нет, то следующие слова, которые мы с вами должны произнести - что через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры", - отметил он.

При этом Россия обладает всеми возможностями для развития ИИ, подчеркнул он. "России это не грозит. У нас принципиально новые возможности, у нас принципиально новые перспективы", - заявил глава "Газпрома".

Газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных, сказал Миллер. "У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОДов, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И, в первую очередь, это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации, и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОДов", - отметил он.