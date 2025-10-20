Песков назвал сложной ситуацию с планом действий по иранской ядерной программе

Неконструктивная позиция ЕС только обостряет ее, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ситуация со всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе очень сложная, неконструктивная позиция ЕС только обостряет ее. У Запада нет оснований для оказания чрезмерного давления на суверенный Иран, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ситуация со всеобъемлющим документом очень сложная, неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры всем. Конечно, нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД РФ напомнили, что 18 октября истекает установленный резолюцией 2231 10-летний срок со дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Это означает, что "действие всех положений резолюции 2231 должно быть прекращено, включая предусмотренные ею ограничения и процедуры", пояснили в ведомстве.