В Японии заявили о важной роли поставок энергоресурсов из России

Исполняющий обязанности министра экономики Ёдзи Муто напомнил, что общие поставки энергоресурсов из РФ покрывают порядка 3% энергетической базы Японии

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Поставки энергоресурсов из России играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии. Об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова министра финансов США Скотта Бессента, который ранее заявил, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов

"Это играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны", - отметил он. Муто напомнил, что Япония в рамках проекта "Сахалин-2" поставляет порядка 10% от всех своих поставок СПГ, а общие поставки энергоресурсов из РФ покрывают порядка 3% общей энергетической базы Японии. Муто также отметил, что хотел бы воздержаться от прямых комментариев слов Бессента - ранее аналогичную позицию занимали и другие члены японского правительства, включая генсека кабмина Ёсимасу Хаяси.

Ёдзи Муто является исполняющим обязанности министра экономики, поскольку ранее весь японский кабмин во главе с премьер-министром Сигэру Исибой подал в отставку в преддверии выборов нового главы правительства, которые состоятся в парламенте во второй половине дня. Новый кабмин будет также сформирован в течение вторника.

Ранее Бессент заявил, что администрация США ожидает, что Япония откажется от импорта российских энергоресурсов. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его переговоров с японским коллегой Кацунобу Като. Как сообщило позднее агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, японская сторона в сотрудничестве со странами "Группы семи" (G7) изучит, что она могла бы сделать в связи с позицией США, которые ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 - 31 марта 2025 года - прим. ТАСС) поставки СПГ из России в Японию составили 63,9% от всего импорта из РФ. При этом Япония в 2024 финансовом году не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта. Японские власти неоднократно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из России отвечает национальном интересам с сфере энергетической безопасности.