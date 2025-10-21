В РФ обсудят дополнительное налоговое стимулирование рынка нефтепродуктов

Правительство ранее ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отраслевые министерства и ведомства РФ на заседании штаба по рынку нефтепродуктов рассмотрят новые меры финансовой и налоговой поддержки нефтеперерабатывающих заводов, включая механизмы страхования и дополнительное налоговое стимулирование.

"О мерах финансовой и налоговой поддержки, механизмах страхования. О дополнительном налоговом стимулировании производства нефтепродуктов", - говорится в повестке заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

О принятых мерах на рынке топлива

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго.

До этого правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.