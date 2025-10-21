В РФ прорабатывают возможность доппоставок бензина и дизеля в часть регионов

Штаб по ситуации на рынке нефтепродуктов также оценит наличие зимних запасов дизельного топлива во всех субъектах страны

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отраслевые министерства и ведомства рассмотрят возможность организации дополнительных поставок автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы страны. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"О поставках дополнительных объемов автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы, а также по исполнению обязательств по поставкам топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей", - говорится в документе.

Штаб также оценит исполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго России по обеспечению достаточного объема производства нефтепродуктов и наличие зимних запасов дизельного топлива во всех субъектах РФ.

В совещании примут участие представители Минэнерго, ФАС России, Минсельхоза, Минтранса, а также руководители ведущих нефтяных компаний. Они доложат о текущей ситуации с поставками нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок, а также ценах на нефтепродукты на автозаправочных станциях компаний.

О принятых мерах на рынке топлива

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

До этого правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.