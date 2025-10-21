Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для РФ

Мера направлена на гарантированное обеспечение рынка страны моторным топливом и снижение зависимости от экспортных поставок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отраслевые министерства и ведомства РФ рассмотрят возможность установления для нефтяных компаний обязанности по переработке не менее 40% добываемых объемов нефти с поставкой произведенного топлива на внутренний рынок. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Об установлении обязанности нефтяных компаний обеспечивать направление на переработку не менее 40% добываемых объемов нефти с поставкой на внутренний рынок, произведенных из указанного объема сырья моторных топлив", - говорится в документе.

Мера направлена на гарантированное обеспечение российского рынка моторным топливом и снижение зависимости от экспортных поставок.

Еще одной темой обсуждения станет проведение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

На совещании Минэнерго и Петербургская биржа также доложат о текущей ситуации в регионах и о мерах по недопущению роста цен на нефтепродукты выше уровня инфляции.

О принятых мерах на рынке топлива

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго.

До этого правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.