Правила взыскания долгов по налогам изменятся с ноября

Долги по налогам и сборам будут списываться со счетов во внесудебном порядке, если по ним нет споров

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Взыскание налоговой задолженности граждан во внесудебном порядке заработает в России с 1 ноября 2025 года. Это следует из принятых ранее изменений в Налоговый кодекс.

Вступающие в силу через 10 дней поправки касаются долгов граждан по налогам и сборам, которые будут списываться со счетов во внесудебном порядке, если по ним нет споров.

Как пояснил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), такой порядок взыскания имеет ряд преимуществ для граждан: нет расходов на судебные пошлины, упрощена процедура подачи жалоб через сервисы ФНС России и "Госуслуги", а также имеется возможность оспорить долг в суде, если есть сомнения в правильности расчетов.

"Принятые изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность взыскания налоговой задолженности во внесудебном порядке с физических лиц, отвечают современным требованиям эффективного администрирования и позволяют ускорить процесс взыскания при отсутствии споров с налоговыми органами", - подчеркнул депутат. Он отметил, что этот шаг направлен на "снижение количества задолженностей и повышение собираемости налогов, что непосредственно способствует укреплению финансовой стабильности государства".

"Однако одновременно необходимо обеспечить прозрачность и защиту прав налогоплательщиков. Возможность подачи заявления о перерасчете и досудебное рассмотрение спорных вопросов -- важный механизм, который исключает произвольные взыскания и способствует справедливому решению налоговых споров", - сказал парламентарий.