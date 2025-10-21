Товарооборот России и Эфиопии за первые шесть месяцев 2025 года удвоился

Посол РФ в стране Евгений Терехин отметил, что он достиг $191,2 млн

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли России и Эфиопии только за первое полугодие 2025 года вырос более чем в два раза. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Активизация торгово-экономического взаимодействия - безусловный приоритет наших отношений. По итогам первого полугодия текущего года товарооборот вырос более чем в два раза, достигнув $191,2 млн, что свидетельствует о высоком взаимном интересе бизнеса", - сказал он.

Терехин напомнил, что Эфиопия известна в мире как родина и производитель уникального по качеству кофе, а также поставщик цветов, масличных и бобовых культур. "Видим большой потенциал для увеличения поставок этой продукции на российский рынок", - отметил он.

По словам дипломата, для этого ведется системная работа по устранению искусственных барьеров. "Ключевые вопросы - упрощение логистики и создание независимых от недружественных стран финансовых механизмов расчетов - находятся в центре внимания <...> двусторонней межправительственной комиссии, а также прорабатываются на площадке БРИКС", - указал он.

Посол добавил, что важным шагом при подготовке к предстоящему заседанию межправительственной комиссии стало проведение на днях по инициативе Российского экспортного центра и Минэкономразвития РФ видеоконференции с участием 20 российских и 15 эфиопских компаний, включая такие крупные структуры, как Эфиопский инвестиционный холдинг. "Прямые контакты между производителями и импортерами, минуя посредников, - наиболее эффективный путь к наращиванию торговых потоков. Мы со своей стороны оказываем этому процессу всемерное содействие", - заключил Терехин.