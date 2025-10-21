На ЗАЭС заявили, что ремонт ЛЭП идет, несмотря на обесточивание Энергодара

Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии "Днепровская" ведутся в соответствии с графиком, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на поврежденной обстрелом ВСУ высоковольтной линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" идут интенсивно, несмотря на обесточивание города-спутника станции Энергодара и работы по его подключению. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"На Запорожской АЭС продолжаются ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии "Днепровская" в соответствии с графиком. Идут они в интенсивном режиме, несмотря на обесточивание Энергодара и связанный с этим объем работ по его подключению", - сказала она.