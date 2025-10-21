В РФ прорабатывают наказание организаторам незаконного оборота цифровой валюты

Генпрокурор Александр Гуцан подчеркнул, что развитие цифровой экономики, включая оборот криптовалюты, приобретает все большую актуальность

Редакция сайта ТАСС

Генпрокурор РФ Александр Гуцан © Сергей Карпухин/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос о введении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

Читайте также

Криптовалюты против золота: кто кого?

"В настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства", - сказал он.

Гуцан подчеркнул, что развитие цифровой экономики, включая оборот криптовалюты, приобретает все большую актуальность.

"При участии прокуратуры создана правовая основа для контроля за цифровой валютой и ее майнингом, а также по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы. Закреплены механизмы отслеживания транзакций, имеющих коррупционный, террористический и экстремистский окрас, а также связанных с наркооборотом", - отметил Гуцан.