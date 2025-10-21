"Пранк на хайпе". "Авито" удалил объявление о продаже драгоценностей из Лувра

Украшения предлагалось купить за 250 млн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский интернет-сервис "Авито" удалил фейковое объявление о продаже якобы украденных в Лувре драгоценностей французских монархов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Украденную парюру (набор ювелирных украшений) французской королевы Марии Амалии из Лувра" предлагалось купить за 250 млн рублей. В настоящее время объявление заблокировано сервисом.

"Пранк на хайпе. Удалено. Люди, обладающие критическим мышлением, не могут отнестись к этому серьезно", - говорится в заявлении "Авито".

Ранее группа неизвестных под видом рабочих с помощью автовышки проникла на второй этаж Лувра, разбила витрины и вытащила девять предметов французских императоров, в числе которых ожерелье, серьги, две короны, брошь и сервиз.