Украшения Наполеона вынесли за четыре минуты. Подробности ограбления Лувра

Ограбление произошло в Лувре 19 октября. Трое злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Им удалось скрыться.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Обстоятельства ограбления

Нападение совершили трое вооруженных злоумышленников.

Разбив стекла, двое мужчин вошли внутрь, в то время как третий оставался снаружи.

По предварительным данным, грабители в масках проникли в здание со стороны набережной Сены, где идут строительные работы, и воспользовались грузовым лифтом.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что ограбление заняло четыре минуты. "Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты - это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов", - отметила она.

После этого грабители уехали на мотороллерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны.

Посетителей эвакуировали сразу же, как стало известно об ограблении.

Что было похищено

Украдены девять предметов из коллекции украшений Наполеона, в частности, ожерелье, брошь и диадема.

По данным Le Parisien, недалеко от музея обнаружили сломанной корону императрицы Евгении - жены Наполеона III.

Газета не исключает, что украшения могут быть переплавлены.

Расследование