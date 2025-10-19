Статья
Украшения Наполеона вынесли за четыре минуты. Подробности ограбления Лувра
Редакция сайта ТАСС
12:05
Ограбление произошло в Лувре 19 октября. Трое злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Им удалось скрыться.
ТАСС собрал главное о происшествии.
Обстоятельства ограбления
- Нападение совершили трое вооруженных злоумышленников.
- Разбив стекла, двое мужчин вошли внутрь, в то время как третий оставался снаружи.
- По предварительным данным, грабители в масках проникли в здание со стороны набережной Сены, где идут строительные работы, и воспользовались грузовым лифтом.
- Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что ограбление заняло четыре минуты. "Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты - это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов", - отметила она.
- После этого грабители уехали на мотороллерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны.
- Посетителей эвакуировали сразу же, как стало известно об ограблении.
Что было похищено
- Украдены девять предметов из коллекции украшений Наполеона, в частности, ожерелье, брошь и диадема.
- По данным Le Parisien, недалеко от музея обнаружили сломанной корону императрицы Евгении - жены Наполеона III.
- Газета не исключает, что украшения могут быть переплавлены.
Расследование
- Прокуратура Парижа объявила о начале расследования.
- Производится оценка ущерба.
- Дело передали Бригаде по борьбе с бандитизмом уголовной полиции. В расследовании также принимает участие Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
- По словам Рашиды Дати, "вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема". "В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания", - отметила она.