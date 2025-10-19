Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Украшения Наполеона вынесли за четыре минуты. Подробности ограбления Лувра

Редакция сайта ТАСС
12:05
Александр Васильев/ ТАСС
© Александр Васильев/ ТАСС

Ограбление произошло в Лувре 19 октября. Трое злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Им удалось скрыться.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Обстоятельства ограбления

  • Нападение совершили трое вооруженных злоумышленников.
  • Разбив стекла, двое мужчин вошли внутрь, в то время как третий оставался снаружи.
  • По предварительным данным, грабители в масках проникли в здание со стороны набережной Сены, где идут строительные работы, и воспользовались грузовым лифтом.
  • Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что ограбление заняло четыре минуты. "Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты - это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов", - отметила она.
  • После этого грабители уехали на мотороллерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны.
  • Посетителей эвакуировали сразу же, как стало известно об ограблении.

Что было похищено

  • Украдены девять предметов из коллекции украшений Наполеона, в частности, ожерелье, брошь и диадема.
  • По данным Le Parisien, недалеко от музея обнаружили сломанной корону императрицы Евгении - жены Наполеона III.
  • Газета не исключает, что украшения могут быть переплавлены.

Расследование

  • Прокуратура Парижа объявила о начале расследования.
  • Производится оценка ущерба.
  • Дело передали Бригаде по борьбе с бандитизмом уголовной полиции. В расследовании также принимает участие Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
  • По словам Рашиды Дати, "вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема". "В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания", - отметила она.
 
Франция