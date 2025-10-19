Le Parisien: найдено еще одно из украденных из Лувра украшений

Газета также сообщила, что в ограблении участвовали четыре человека

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Еще одно из девяти украденных из Лувра утром 19 октября ювелирных украшений было обнаружено. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Издание не уточнило, о какой из драгоценностей идет речь. Помимо этого, ранее нашли корону императрицы Евгении - супруги Наполеона III.

Также газета сообщила, что в ограблении участвовали четыре преступника. Двое из них были одеты в желтые жилеты как рабочие, тогда как два других ожидали своих подельников на мотороллерах под окном музея.

По предварительным данным следствия, из парижского музея украли ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники попали в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей преступники использовали автовышку.