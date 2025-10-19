В Лувре произошло ограбление

Пострадавших нет, отметила министр культуры Франции Рашида Дати

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении, которое произошло 19 октября утром в Лувре.

"Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия", - написала министр в X.

По данным газеты Le Parisien, трое злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться. Сообщается, что преступники были вооружены.

Согласно предварительным данным следствия, которые приводит издание, грабители, полностью скрывшие лица под масками, проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом.

Разбив стекла, двое мужчин вошли внутрь, в то время как третий оставался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона, в частности, ожерелье, брошь и диадему. После этого они уехали на мотороллерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны.

Газета не исключает, что украшения могут быть переплавлены.

Администрация Лувра закрыла музей для посещения на весь день 19 октября.