Le Parisien: одно из украденных из Лувра украшений обнаружили недалеко от музея
ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Одна из украденных в воскресенье утром из Лувра драгоценностей обнаружена недалеко от музея. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.
По данным издания, речь идет о короне императрицы Евгении - жены Наполеона III.
Сообщается, что корона была найдена сломанной.
В свою очередь министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире радиостанции France Inter, что на похищение "бесценных драгоценностей у грабителей ушло семь минут". "Делается все необходимое, чтобы как можно скорее найти злоумышленников", - сказал глава МВД.
Он также указал на уязвимость французских музеев в целом.
Об ограблении Лувра ранее сообщила министр культуры республики Рашида Дати. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона.