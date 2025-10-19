Le Parisien: одно из украденных из Лувра украшений обнаружили недалеко от музея

По данным газеты, речь идет о короне императрицы Евгении

Редакция сайта ТАСС

© Kiran Ridley/ Getty Images

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Одна из украденных в воскресенье утром из Лувра драгоценностей обнаружена недалеко от музея. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о короне императрицы Евгении - жены Наполеона III.

Сообщается, что корона была найдена сломанной.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире радиостанции France Inter, что на похищение "бесценных драгоценностей у грабителей ушло семь минут". "Делается все необходимое, чтобы как можно скорее найти злоумышленников", - сказал глава МВД.

Он также указал на уязвимость французских музеев в целом.

Об ограблении Лувра ранее сообщила министр культуры республики Рашида Дати. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона.