Le Parisien: в Париже начали расследование после ограбления Лувра

Дело передали Бригаде по борьбе с бандитизмом уголовной полиции

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа объявила о начале расследования в связи с ограблением Лувра, совершенным в воскресенье утром. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на ведомство.

"Производится оценка ущерба, расследование продолжается", - приводит газета заявление прокуратуры. По данным издания, дело передано Бригаде по борьбе с бандитизмом уголовной полиции. В расследовании также принимает участие Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

Об ограблении Лувра ранее сообщила министр культуры республики Рашида Дати. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло несколько минут. По его словам, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей преступники использовали автовышку.