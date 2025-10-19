Во Франции заявили, что ограбление в Лувре заняло четыре минуты

Как отметила министр культуры Рашида Дати, драгоценности украли профессионалы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Злоумышленники, укравшие драгоценности из Лувра 19 октября утром, управились за четыре минуты. Об этом в эфире телеканала TF1 заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

Читайте также

Украшения Наполеона вынесли за четыре минуты. Подробности ограбления Лувра

"Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты - это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов", - отметила она.

По словам Дати, "вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема". "В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания", - подчеркнула глава ведомства.

Дати также добавила, что посетители были эвакуированы из Лувра сразу же, как только стало известно об ограблении. При этом никакой паники, по словам министра, не было.

По предварительным данным следствия, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло не больше семи минут. По его словам, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей преступники использовали автовышку.