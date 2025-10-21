Мишустин: в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений

Премьер-министр отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режим самозанятости продолжает действовать в России, очень важно, чтобы в нем не было злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

"Действие специального режима самозанятых продолжается, но здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений", - указал глава кабмина.

Мишустин отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.