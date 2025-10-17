Статья

В тень или в офис: чем чревата отмена режима самозанятости

Этой осенью активизировались дискуссии о целесообразности досрочной отмены или корректировки специального налогового режима для самозанятых, введенного в России в 2019 году. Вопрос обсуждается не только в экспертных кругах, но и на правительственном уровне. Изменения в случае их принятия коснутся почти 14,5 млн работающих россиян. Рассказываем о том, каковы доводы дискутирующих сторон, насколько успешно реализуется эксперимент и к чему может привести его отмена

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

Суть эксперимента и его масштаб

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или индивидуальных предпринимателей). Согласно изначальным планам, эксперимент, проводимый на всей территории России, должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. "Фактически из них действуют около 8 млн, — заявил ТАСС завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор Александр Золотов. — Ни в одном из отдельно взятых секторов нашей экономики нет такого количества работников. Если экономически активное население составляет в России около 75 млн человек, то доля действующих самозанятых превышает 10%".

По подсчетам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, доля еще более существенная — почти половина российского населения, производящего товары и услуги. "Далеко не все трудоспособные граждане работают, к тому же из числа трудящихся стоит вычесть бюджетников — останется около 35 млн человек, производящих товары и услуги", — пояснил он ТАСС.

Зачем вводился режим и как он развивался

"Режим самозанятости вводился для легализации огромного пласта частников, которые работают, по сути, как предприниматели, но получают относительно невысокие доходы — до 200 тыс. рублей в месяц. Это не только активная деятельность, но и в значительной степени сдача жилья и прочей недвижимости в аренду", — заявила ТАСС эксперт по налогам, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова.

Читайте также

Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

По ее словам, ставки 4–6% не выглядели пугающими для мелкого бизнеса и предприниматели были готовы пожертвовать этим процентом, чтобы избежать споров с налоговой инспекцией. Преимуществом режима также является простота его использования — удобные сервисы и отсутствие каких-либо обязательств по уплате фиксированных платежей и сдаче налоговой отчетности при отсутствии дохода.

"Поначалу со стороны бизнес-сообщества и мелких предпринимателей было недоверие обещаниям правительства. Эксперимент выглядел в их глазах как способ заманить мелкий бизнес в ловушку — показать себя, выйти из тени и попасть в зону внимания налоговых органов, которые потом заставят заплатить по полной программе, — говорит Надежда Орлова. — Но доверие к режиму росло, и в результате фиксировалось все большее число регистраций".

Удобство и выгоду оценили далеко не только частные предприниматели. Воспользоваться преимуществами режима и возможностью сэкономить на налогах не преминули и обычные работодатели. Они стали выводить сотрудников за штат и пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. Так, по словам Алексея Захарова, "уже половина продавцов в розничных сетях самозанятые, иначе ретейл просто не может конкурировать с маркетплейсами, где все сотрудники имеют этот статус".

Слабые места режима самозанятости

Именно в этом состоит один из доводов противников эксперимента — по их мнению, из-за налоговых льгот государственный бюджет теряет большой объем потенциальных налоговых доходов. По оценке Захарова, это около 3–4 трлн рублей в год. "Это налоговая дыра, которая дает сфере услуг величайшие налоговые преференции. Вместо того чтобы идти в производственный сектор, люди идут в сферу услуг, где работать можно меньше, а платят больше", — говорит он.

По словам Александра Золотова, суммарная выручка самозанятых составила в 2024 году всего 2,24 трлн рублей, или чуть больше 1% от российского ВВП (201 трлн). "Налицо существенная диспропорция между численностью самозанятых и их вкладом в ВВП. Думается, в этом состоит главная экономическая проблема самозанятости", — полагает он.

В то же время экономист считает, что эту проблему не стоит сводить к недополучению налогов: "Да, при труде по найму ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) составляет 13%, самозанятые платят 4–6%. Однако такое сравнение не вполне корректно, так как выручка самозанятых покрывает и их расходы на материалы, что расширяет налогооблагаемую базу по сравнению с НДФЛ".

По словам эксперта, возможное увеличение налоговых поступлений в бюджет в результате отмены режима самозанятости будет связано главным образом не с заменой ставки НПД на НДФЛ. Причиной станет то, что уровень зарплат в секторе организаций сопоставим со средними доходами самозанятых, включающими покрытие материальных затрат. "Это одно из проявлений более высокой эффективности совместного труда в экономических организациях по сравнению с индивидуальным трудом самозанятых", — объясняет Золотов.

Возврат в тень или уход в небытие

Противники отмены режима считают, что эффект может быть обратным — самозанятые уйдут в тень, и государство перестанет получать от них даже те налоги, которые они сегодня платят. По данным исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", имеющегося в распоряжении ТАСС, "отмена режима может вернуть в тень до 40% участников рынка — прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг".

Читайте также

Глава объединения самозанятых рассказал о риске для института при росте налогов

"Несомненно, отмена этого налогового режима полностью не упразднит фактической самозанятости, а приведет к уходу части таких предпринимателей в тень", — считает Александр Золотов. В то же время, по его словам, с развитием цифровых технологий и сокращением оборота наличных денег вести теневое предпринимательство становится все сложнее и рискованнее. Поэтому при отмене режима самозанятости сократятся и ее фактические масштабы.

"Во-первых, это (досрочная отмена — прим. ТАСС) подтвердит правоту скептиков, которые не верили обещаниям государства о стабильных условиях налогообложения. Вряд ли в следующий раз кто-то поверит в инициативу правительства по обелению бизнеса. Во-вторых, те, кто выбрал режим самозанятого, окажется перед выбором иного режима или просто возвратом в тень", — полагает Надежда Орлова.

По ее мнению, в первую очередь в тень уйдут те самозанятые, которые работают с налоговой ставкой 4% с физическими лицами на дому или без привлечения таких ресурсов, как аренда и закупка товаров для своей деятельности у юрлиц: "Бизнес таких предпринимателей выявить очень сложно, а еще сложнее посчитать по ним истинную налоговую нагрузку".

Впрочем, Алексей Захаров считает, что такие предприниматели и не выходили из тени: "Самозанятыми стали те люди, которых раньше нанимали в штат. После отмены режима их будут снова принимать в штат, а те, кто был в тени, там и оставался. Условно — тот, кто раньше стриг собачек за наличные на дому, так и продолжал это делать".

Каким может быть решение

Между тем позиция профильных ведомств по данному вопросу пока неустойчива. В конце сентября в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил: "Еще раз хочу подчеркнуть, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства".

Читайте также

В ОП предложили повысить лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей

Уже в начале октября Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать итоги эксперимента и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году — на два года раньше запланированного срока.

Алексей Захаров убежден в том, что досрочной отмены не будет. Но после 2028 года эксперимент будет признан удачным и прекращен. Надежда Орлова считает, что "в интересах государства не только не заканчивать эксперимент преждевременно, но и продлить его действие на постоянной основе, чтобы не загонять мелкий бизнес снова в тень, а мотивировать его к легальному документообороту и налогообложению".

В свою очередь Александр Золотов полагает, что для общества главное не столько сохранить режим самозанятости, сколько тот сегмент производства товаров и оказания услуг, который сегодня обеспечивается самозанятыми. "Это предполагает развитие ассоциаций, союзов, объединяющих индивидуальных предпринимателей и дающих клиентам возможность широкого потребительского выбора. Цифровые технологии способствуют решению такой проблемы", — заключает он.

Евлалия Самедова