Россельхознадзор: пиковые месяцы поставок мандаринов в Россию еще впереди

В ведомстве отметили, что основными странами-поставщиками мандаринов в РФ с начала года являются Турция, Южная Африка, Египет и Китай

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия с начала 2025 года импортировала 429,8 тыс. тонн мандаринов. При этом пиковые месяцы поставок еще впереди. От этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

"С начала 2025 года по состоянию на 18 октября Россия импортировала 429,8 тыс. тонн мандаринов. Пиковые месяцы поставок приходятся на ноябрь и декабрь, поэтому основной ввоз мандаринов еще предстоит", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основными странами-поставщиками мандаринов в Россию с начала текущего года являются Турция с объемом поставок 171 тыс. тонн, Южная Африка - 73,7 тыс. тонн, Египет - 63,4 тыс. тонн и Китай - 51 тыс. тонн.