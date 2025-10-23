В "Соллерс" заявили, что санкции никак не повлияют на деятельность компании

У группы нет отношений с европейскими контрагентами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Включение ПАО "Соллерс" в санкционной пакет Европейского союза никак не повлияет на деятельность компании, сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

"Включение "Соллерс" в пакет санкций никак не повлияет на деятельность компании. У группы нет отношений с европейскими контрагентами, все текущее производство автомобилей УАЗ и Sollers основано на высоколокализованных и санкционно устойчивых решениях", - сообщили в компании.

По данным на 11:03 мск, акции "Соллерс" снижались на 5,25%, до 469 руб. за бумагу. К 11:33 мск ценные бумаги компании замедлили снижение и находились на уровне 477,5 руб.