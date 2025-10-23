Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесСанкции в отношении России

ЕС запретил европейскому бизнесу участие в предоставлении туруслуг в России

Также компаниям из Евросоюза нельзя организовывать поездки в РФ
Редакция сайта ТАСС
08:39
обновлено 08:47
© Александр Демьянчук/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ запретил европейскому бизнесу участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Запрещено предоставление услуг, напрямую связанных с туристической активностью в России", - говорится в заявлении. Это сделано якобы с целью "ограничить доходы России от необязательных поездок и поездок с целью отдыха" граждан европейских стран в РФ. 

РоссияСанкции в отношении России