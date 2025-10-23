ЕС включил в санкционный пакет белорусский холдинг "Горизонт"

Ограничения также ввели против ЗАО "Голографическая индустрия", научно-исследовательского унитарного предприятия "Институт цифрового телевидения "Горизонт", председателя концерна "Белнефтехим" Ильи Икана

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против холдинга из Белоруссии "Горизонт". Об этом говорится в постановлении Совета Европейского союза, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Ограничения также введены против ЗАО "Голографическая индустрия", научно-исследовательского унитарного предприятия "Институт цифрового телевидения "Горизонт", председателя концерна "Белнефтехим" Ильи Икана, генерального директора управляющей компании холдинга "Горизонт" Юрия Предко. Санкции вступают в силу 23 октября 2025 года.