ЕС ввел санкции против производителей электроники и оборудования из регионов РФ

24 октября

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз включил в 19-й пакет санкций 9 компаний из отраслей логистики, промышленного производства и микроэлектроники из российских регионов. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Так, в новый санкционный список включены компания из Перми ООО "Микродрайв" (производитель роутеров и систем связи), ООО ОКБМ Воронежской области (специализация - производство систем и элементов для авиационных и авиационно-космических аппаратов), ООО Битван из Челябинской области (партнер иностранной компании-производителя станков ЧПУ),ООО Микросан (Новосибирск, производство электронных компонентов), ООО Радиофид Системы (Санкт-Петербург, поставщик беспроводных GSM решений), АО "МИКРОЭМ" (Производство электроники, представлен в нескольких российских городах), ООО "ЕвроИндустрия" (Санкт-Петербург, поставка промышленного оборудования) ООО Транзит (Владивосток, логистическая компания) и ООО Морган (Татарстан).

